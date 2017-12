Dep Rocha: 1 milhão para Sena Madureira

Do gab do dep Rocha para este blog:

(…)

O deputado federal Major Rocha (PSDB), anunciou nesta terça-feira, 12, o pagamento de duas importantes emendas parlamentares de sua autoria para os municípios de Porto Acre e Sena Madureira.

Os recursos apresentados pelo parlamentar tucano, já estão disponíveis nas contas bancárias dos dois municípios, os valores são de 500 mil reais, referente a última parcela de uma emenda no valor de 1 milhão de reais para construção de praças em Sena Madureira, inclusive no início do mês, Rocha esteve no município participando da reinauguração do Praça 25 de Setembro.

(…)

———-

Antes publicamos…: