Empresas aéreas humilham o Acre com preço alto e escassez de voos

As passagens aéreas mais caras do mundo são as vendidas para se chegar ao Acre ou para se deixar o estado.

A menor quantidade de voos do Brasil é para o Acre…(apenas dois voos diários)

Agora, para piorar a situação, os voos de fim e do começo de ano estão todos lotados e o preço dos bilhetes ultrapassaram as nuvens de caro.

E se o passageiro quiser comprar uma passagem para sair do Acre não há vaga…

E não há previsão de voos extras, segundo as próprias empresas, como denunciou o senador JV, da tribuna do senado ontem, quarta, 13.

Não é possível que a gente viva assim. A alternativa que resta é pegar um ônibus ou um carro e demorar quatro dias e quatro noites para chegar ao meu estado. Só tem essa alternativa: Faço um apelo à TAM, à Gol e à Associação das Empresas que ponham voos extras para o Acre

É o fim da picada.

O Acre não existe para as empresas aéreas…

Somos brasileiros de segunda, de terceira e de quarta…num país de quinta categoria.

J R Braña B.

PS: aviação regional? O que é isso mesmo?

—–

Antes publicamos…: