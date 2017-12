Sedens em Xapuri: Biodigestor e Energia Solar

Da Sedens para este blog:

Agenda realizada na sexta, 15:

– Reunião com Representantes das Associações de Produtores do PA Tupá,

– Reunião com Raimundo Barros e Jovens Estudantes da Comunidade Rio Branco.

Pauta:

Apresentação do Projeto Agroenergia: Biodigestor + Energia Solar + Irrigação de Café Clonal.

Raimundo Barros será beneficiado com o Projeto através da Cooperacre/Governo do Estado/Sedens e o Banco da Amazônia irá financiar 5 famílias.

—–

Publique sua mensagem (escrita, áudio e vídeo) de Natal e Fim de Ano aqui no oestadoacre

entre em contato:

celular 68 9 9921-63

Twitter: @oestadoacre

e-mail: oestadoacre@gmail.com