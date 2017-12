Retrocesso no Chile…direita vence eleição presidencial

BioBio (a globo do Chile):

Sebastián Piñera (que já foi presidente e é o terceiro homem mais rico do chile, segundo a Forbes) venció este domingo en el balotaje presidencial al candidato oficialista Alejandro Guillier (jornalista de centro esquerda), lo que supondrá el retorno de la derecha al gobierno por segunda vez en medio siglo en nuestro país.

Y es que según los último datos del Servel con el 99,80% escrutadao, el abanderado derechista logró un irremontable 54,58% de las preferencias.

(…)

El nuevo mandatario electo, que asumirá el próximo 11 de marzo,

(…)

Montagem no TT do jornal La Tercera, de Santiago

Sebatián Piñera diz que Educação não é um direito social, mas um bem de consumo.

Pra você ver….

O Chile é o modelo neoliberal (excludente por natureza) que o governo dos golpistas brasileiros quer copiar. Naquele país, onde a única indústria conhecida é a do vinho – tudo é controlado por empresas estrangeiras…até os pedágios nas estradas são administrados por multinacionais da España.

As estradas que cortam o deserto do Atacama (que este blogueiro já atravessou velho Nissan), são excelentes, porém servem prioritariamente às empresas canadenses e de outros países, donas do minério chileno.

No governo do ditador Pinochet, que prendeu, torturou e matou centenas de opositores, os chilenos perderam o direito à previdência pública…os bancos é que vendem seus planos de aposentadoria…exatamente isso que Temer, globo e, claro, os bancos – querem que aconteça aqui no Brasil.

A maioria dos chilenos vive de subemprego….R$ 1 vale 230 pesos chilenos, mas não pense que com poucos Reais você banca o rico no Chile…pelo contrário…é um país muito caro (comida, gasolina, transporte, energia, hotéis…)

J R Braña B.

Mais Chile…: