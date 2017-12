Enquanto os cães ladram… Marcus Alexandre paga o 13º

Nota do prefeito Marcus Alexandre:

Amanhã, quinta-feira, faremos o pagamento do 13º e sexta-feira, 22, o salário de dezembro dos mais de 7 mil servidores do quadro da Prefeitura de Rio Branco.

Esse foi um ano de grandes dificuldades na área econômica. Tivemos perdas importantes de receitas, principalmente o FPM, repassado pelo Gov. Federal. Adotamos ainda mais medidas de austeridade e controle com os gastos.

Com eficiência, planejamento e muita responsabilidade conseguimos honrar compromissos importantes para a nossa população, como o pagamento em dia dos salários dos nossos funcionários e a manutenção dos serviços essenciais.

E hoje damos a boa notícia do pagamento do salário e do 13º antes do Natal, uma realidade que infelizmente não será a de todos os municípios do nosso país.

Mais de R$ 42 milhões estarão circulando na economia do município com o pagamento dos nossos servidores.

Nossos agradecimentos a toda a equipe da prefeitura!!!

Marcus Alexandre

Prefeito de Rio Branco

——-

