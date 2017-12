Feliz Natal dos Bancos: eles não cansam de tirar dinheiro do povo (tabela das tarifas)

O Idec divulgou nesta quarta-feira (20) os dados do estudo de tarifas bancárias dos cinco maiores bancos do país: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú e Santander. O levantamento, que comparou os preços dos serviços financeiros entre novembro de 2016 e outubro de 2017, constatou que os aumentos praticados foram muito acima da inflação.

Entre os 58 pacotes de tarifas oferecidos pelos cinco bancos, 81% (50 pacotes) tiveram reajuste no preço. Os maiores reajustes foram aplicados pela Caixa Econômica Federal, que aumentou todos os dez pacotes de serviços com variações de preços entre 10,71% e 78,88%. O reajuste médio do total de pacotes pesquisados ficou em 12,6%, equivalente a 4,6 vezes a inflação do período.

(…)

Os aumentos abusivos na Caixa, que não se justificam, tem um objetivo principal: desgastar a instituição pública para viabilizar a sua privatização e assim acabar com o banco que é o esteio dos financiamentos para a moradia da população – J R Braña B.

Tabela de tarifas e aumentos médios do Idec:

Mais BraZil de Temer, PSDB…: