650 milhões em salários: o estado socorre os ‘capitalistas’ do Acre

Os ‘capitalistas’ do Acre (esses dirigentes eternos das associações, federações e outras ções patronais afins) são os campeões do liberalismo econômico…. da boca para fora!.

Porém hoje, novamente – na verdade desde ontem, 21, o estado os socorre com o pagamento de milhões em salários aos servidores públicos.

Segundo o governo, 650 milhões só agora em dezembro.

Traduzindo em moeda que vale alguma coisa, o Euro ou Dólar, por exemplo: são mais de 160 milhões!

Que vão ser utilizados em compras no comércio em grande parte…

Sim, o estado (junte-se as prefeituras dos 22 municípios mais os poderes judiciário e legislativo) e os servidores com seus salários vão enriquecer mais um pouco a iniciativa privada do Acre (que, segundo o Carioca, na época em que era o Carioca, dizia que a iniciativa privada do Acre ‘é privada de iniciativa’…ka ka ka!

Ou seja, só sobrevive porque o estado as alimenta diariamente….o título do ac abaixo não deixa dúvida da importância vital do estado na vida das pessoas no Acre, incluso na vida (e no caixa) dos ‘capitalistas’ da aldeia.

Como se vê, o que anima o setor privado do Acre não é a iniciativa nos negócios, a inovação e os seus investimentos…o que o anima é o estado!

Pois,…

J R Braña B.

——

