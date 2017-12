MST: Lula e Chico Buarque inauguram o campo de futebol Dr. Sócrates (fotos)

Do site do MST:

Jogo de inauguração do campo entre os times Amigos do Chico e MST ocorreu neste sábado (23), na Escola Nacional Florestán Fernandes (ENFF), em Guararema, São Paulo.

Mais que a inauguração do espaço esportivo, a ENFF foi palco de um grande ato político em defesa da democracia no Brasil. A estreia oficial do Campo Dr. Sócrates Brasileiro ocorreu neste sábado (23) na ENFF, localizada em Guararema, a 80 km de São Paulo.

Diversos artistas, intelectuais, jornalistas esportivos, políticos e representantes de movimentos populares e sindicais participaram das atividades que começaram logo cedo e seguiram por toda a tarde. Entre as presenças ilustres, o ex-presidente Lula e Chico Buarque que não só compareceram, como escalaram seus times para o jogo de estreia.

Chico visitou pela primeira vez a ENFF, escola que ele mesmo ajudou a construir. Na época de idealização do projeto, Chico doou os direitos autorais de composições que integram o livro ‘Terra’, que traz ainda textos de José Saramago e fotografias de Sebastião Salgado. No livro, o poeta homenageia os trabalhadores e trabalhadoras da terra, os ‘levantados do chão’, que ‘num balanço de rede sem rede, ver o mundo de pernas pro ar’, diz a canção ‘Levantados do chão’, uma parceria de Chico com Milton Nascimento. “Eu fico muito feliz, muito orgulhoso de estar aqui na Escola Florestán Fernandes, um lugar que tenho um grande vínculo, pois de alguma maneira ajudei a criar, disse o poeta orgulhoso”.

Dois artilheiros incríveis na mesma foto! Muito legal a inauguração do campo de futebol Dr. Sócrates na Escola Nacional Florestan Fernandes. pic.twitter.com/bczPIJapBW — Gleisi Hoffmann (@gleisi) 23 de dezembro de 2017

É hoje a festa de inauguração . Viva a democracia, viva o doutor pic.twitter.com/71CMAgNvKa — xico sá (@xicosa) 23 de dezembro de 2017