É mais fácil falar ao telefone com o Japão do que com Sena

Simplesmente um desrespeito o que fazem as operadoras de telefonia (todas privadas e ineficientes) com os usuários de Sena Madureira…(e todo o interior do Acre).

Você não consegue falar sem que a ligação não caia de 30 em 30 segundos…

Para que serve um telefone se você não consegue falar com outra pessoa?

As operadoras de telefone não estão nem aí para o interior, que não dá lucro…!

Por isso a internet das operadoras é a mesma (mesma qualidade) que Pero Vaz de Caminha usava para enviar mensagem da colônia para Lisboa no século XVI.

Duvidas….?

J R Braña B.

Mais BraZil…: