Governador: ‘pagamento sai amanhã’ (650 milhões)

O governador anunciou na sua conta do TT o pagamento dos servidores do estado referente ao mês de dezembro.

Só para lembrar: Rio (governo do PMDB) salários atrasados desde 2016; Rio Grande do Sul (governo do PMDB) idem…Pelo menos 15 estados da federação estão com salários de servidores atrasados…

Traduzindo: nem a obrigação e a lei eles cumprem.

Tião Viana comemora:

Com um esforço gigante de toda a equipe de governo, estou anunciando o pagamento de dezembro, dos servidores públicos, para amanhã.

O décimo terceiro já honramos.

Foram 654 400 000, 00 reais em 30 dias.

Novo Acre 🏁🏁🏁 — Tião Viana (@tiao_viana) 27 de dezembro de 2017

