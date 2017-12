Sena recebe grana extra (sabe quem criou esse extra no FPM?)

Venha janeiro!

Sena e todos os municípios do Acre e do país…

(é o que os prefeitos chamam de a quota 1% de dezembro… ela é creditada junto com a quota do 10/12 constitucional...esclarece ao blogueiro um expert no assunto e um dos melhores leitores)

Pois é: esse repasse extra do dia 10 foi instituído pelo ex-presidente Lula…esse mesmo que está em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto para presidente.

Esse mesmo que vão condená-lo (sem provas…pra quê provas, né?) agora na segunda quinzena de janeiro e impedi-lo de concorrer e vencer pela terceira vez a presidência do Brasil.

Pra você, né….!!!

J R Braña B.

