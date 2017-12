(Parêntese para o prefeito comunista do Bujari): abono de 7 mil a professores

Venha, Janeiro!

Romualdo de Sousa Araújo (PCdoB) tem sido, nas últimas horas, o prefeito mais comentado do Acre nas redes sociais e tudo por um único gesto: pôs dinheiro extra nas mãos/bolsos dos professores por meio de abono salarial.

Os professores do pequeno município de Bujari, colado à capital Rio Branco, receberam (fora 13º e Salário de Dezembro) entre 2 a 7 mil de abono da prefeitura.

O prefeito Romualdo merece um parêntese:

(Ele era o presidente do PT na cidade…queria ser candidato a prefeito (sonho dele), mas, sabe como é, né?, não conseguiu apoio interno e…

Um telefonema aos líderes comunistas da capital selou o futuro do ascendente político do Bujari, que deixou o PT e filiou-se ao Partido Comunista do Brasil, o PCdoB.

Romualdo disputou contra quatro candidatos no Bujari…um dos melhores leitores disse a oestadoacre que ‘Romualdo era o azarão da eleição…ninguém apostava…’

Tudo conspirou, porém, a seu favor…o ex-prefeito foi preso (sob acusação de irregularidades)….o vice não quis assumir…o presidente da câmara, idem…então assume a prefeitura o vice-presidente da câmara…digamos, aliado de Romualdo…Uma mexida aqui, outra acolá na gestão…

E foi correr pro abraço… Romualdo, prefeito eleito!).

Fechado o parêntese, o certo é que o prefeito comunista do Bujari deixou os professores felizes da vida!

E numa crise dessas…um professor pôr quase 2 mil dólares no bolso…

Só na comunista Bujari!

Como um dia cantou Caetano em homenagem a Marighella…:

Os comunistas guardavam sonhos Os comunistas! Os comunistas!

