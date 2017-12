Meta superada! 650 mil acessos (obrigado aos melhores leitores!)

Nossa estrutura é uma não estrutura…

Nossa meta no começo do ano era chegar aos 600 mil acessos em 2017…

Fomos além…

Hoje, último dia do ano, alcançamos mais de 660 mil views, ou seja, ultrapassamos a meta em 60 mil acessos.

E isso tudo – repito: e isso tudo! – graças a vocês, que ajudam acessando o blog e divulgando oestadoacre.com

Chegará o dia, não muito longe – de alcançarmos 1 milhão de views!

Breve…

No novo ano queremos pôr nossa base numa coworking (Rio Branco já tem)…fica mais em conta e melhor para trabalhar.

Como sobrevivemos e como nos mantemos?

Bem…:

As ajudas são de amigos de verdade, como você, leitor, que tem contribuído como pode para não deixar o blog parar.

Cada leitor (vários, muitos, nem concordam com o que escrevemos aqui) contribui financeiramente com o que quer…a partir de R$ 5 todos podem ajudar…e ajudam…e o blog agradece sinceramente.

Sinceramente!

Um dos nossos colaboradores (R.A C) fez uma contribuição de R$ 5, mandou comprovante pela internet e a mensagem dizendo: ‘gosto do oestadoacre e resolvi ajudar. Moro aqui em Rio Branco‘).

Esse tipo de coisas faz a gente ganhar o dia, o mês, o ano inteiro…Outros contados amigos fazem contribuições porque sabem que o blog é uma fortificação da luta política de classe no Acre.

A maioria das contribuições é, pela ordem: Rio Branco, Sena, Brasília…e até da España e Malta (essas na Europa) recebemos uma contribuição generosa pelo paypal…algo como 50 Euros, sem as tarifas do Banco do Brasil.

Temos consciência de que somos um dos três blogs mais vistos na capital (no principado de Sena ganhamos de goleada de todos) no assunto de política, que é o que interessa a este blog…não damos audiência para a violência cotidiana…de porta de delegacia…isso os reis do mundo cão já fazem e que continuem fazendo…bom trabalho.

Ao oestadoacre.com interessa o que faz pensar, conscientizar, evoluir…uma sociedade que não pensa e não tem consciência política de classe, inclusive, não muda o seu destino.

oestadoacre.com tem lado…assume posição, diz em quem vai votar, sugere aos leitores…não engana nem faz proselitismo de imprensa neutra…neutralidade não existe em nada na vida…muito menos na imprensa de classe e de mercado do Brasil.

O papel do oestadoacre é espinhoso:…defender os Direitos Humanos, a Democracia, as liberdades coletivas e individuais, questionar a casta local (eternizada nos três, nos quatros, nos cinco poderes do estado com ganhos, em muitos casos, 100 vezes mais que o salário mínimo), navegar na contramão da mídia convencional da capital e do país.

Talvez por isso não temos apoio institucional (estado, municípios etc…)…e somos até discriminados, escanteados por plantonistas em cargos de primeiro escalão responsáveis pela comunicação oficial dos poderes.

Sem problemas nem choro…oestadoacre seguirá em 2018 do mesmo jeito…não! melhor ainda.

Mais atuante (com o meu amigo Alexandre fazendo as mudanças que tem que fazer para ficar mais agradável e bonito a partir de março).

Mas não só isso: não somos mal humorados…gostamos da leveza no noticiário, mesmo nos assuntos mais sérios e delicados do nosso dia a dia.

Aqui se ri, se tira sarro (ka ka ka), se chora, se canta, se habla español, se declara…

E aqui se faz a luta política diária sem disciplina partidária alguma.

oestadoacre.com é indisciplinado por natureza e não suporta reuniões e blá blá blás de Rolandos Lero que não acabam nunca e não resolvem nada!

Então…

Aproveitemos la nochevieja e Feliz Ano Novo!

J R Braña B.

PS: Ah…para ajudar o blog a se manter, as várias formas de ajudar aqui embaixo: