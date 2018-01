Dep Moisés quer Campus Tarauacá-Feijó: ‘depois disso volto pra casa’

O deputado federal Moisés Diniz (PCdoB) utilizou as redes sociais para prestar contas do mandato, de apenas quinze meses, mas, reconhecido como atuante em defesa de temas como educação e liberdade de crença.

Dentre as ações do parlamentar, destacamos as principais:

– Mobilizou a bancada acreana, parlamentares de outros Estados e líderes sabatistas do Brasil, pra tirar o Sábado das provas do ENEM. Moisés diz que venceu no MEC e que agora está com um projeto de lei já aprovado em duas comissões e tramitando na CCJ,

– Sugeriu e foi aprovada emenda de bancada (impositiva), de 20 milhões de reais, para interiorização da UFAC. Moisés diz que, mesmo sem mandato, seguirá na luta para implantar e construir o Campus Avançado de Tarauacá-Feijó,

– Liderou a criação da Frente Parlamentar em Defesa das Companhias Elétricas, em especial, da ELETROACRE,

– Apresentou projeto de lei que isenta de PIS e COFINS as famílias que consumirem até 100 Khw de energia elétrica,

– Conseguiu 217 assinaturas para instituir PEC que federaliza o salário de Professores do ensino básico,

– Apresentou projeto de lei que isenta de IPI os PROFESSORES que comprarem carro zero,

– Conseguiu 212 assinaturas pra instituir PEC que destina 10% das emendas parlamentares para criação de Bolsas Estudantis,

– Articulou com outros parlamentares a criação da Universidade Aberta e de cursos universitários pra juventude indígena e rural dos municípios de difícil acesso,

– Fez luta de rua contra a reforma da Previdência e diz que seguirá votando a favor da aposentadoria dos trabalhadores,

– Entrou na Justiça contra os preços abusivos das passagens aéreas no Acre,

– Apresentou emenda parlamentar e indicação pra tornar patrimônio histórico-artístico a Catedral de Cruzeiro do Sul,

– Apresentou projeto de lei, obrigando que as milhas de passagens aéreas, pagas com dinheiro público, sejam destinadas ao TFD de cada Estado,

– Apresentou emendas parlamentares com foco na cultura (para as academias de letras) e na saúde, como reforma do hospital de Jordão e aquisição de laboratórios e aparelhos de ultrassom para os municípios mais distantes da capital.

Moisés diz que, no início de 2018, vai lutar para que a Câmara Federal crie uma comissão especial, pra analisar e debater a sua PEC, que propõe a federalização do salário de Professor do ensino básico.

“Falta também negociar com o MEC a criação do Campus da UFAC de Tarauacá-Feijó. Depois disso eu volto pra casa”, concluiu o parlamentar.

—-

Ajude a manter este blog…é muito fácil! clique aqui

—-

Antes publicamos…: