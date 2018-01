Reunião da bancada federal sobre ramais: ‘Petecão, qual é a pauta?’

A reunião da bancada federal do Acre, esta semana, na Amac, teve de tudo…de recursos de 80 milhões para ramais que os prefeitos não vão ver nem o cheiro (não há licitação para os trabalhos serem feito) até deputado alhures no encontro sem saber o que se discutiria…foi o caso do deputado Flaviano Melo (PMDB), ao perguntar ao coordenador da bancada:

-Petecão (com aquele jeito Flabiano de falar) o que é isso mesmo?…qual é a pauta?

-Deputado Flaviano…primeiro ouça os prefeitos que o senhor vai saber qual é a pauta.

Flaviano tá cansado…poderia abrir vaga para uma renovação do PMDB.

Espera, renovação…

ka ka ka!

Claro, o assunto na Amac foi os recursos para os ramais.

Falando em Amac…por que o site da Associação dos Prefeitos do Acre não atualiza sobre os seus encontros na sua página?

Preguiça?

Falta pessoal?

Égua!…(exclamaria o Józimo, do Quinari)

Bem, vocês já viram em posteres anteriores que a Maria Lúcia, minha ajudante intermitente (viu no que deu a reforma trabalhista?) reapareceu…

É que desde ontem estou usando uma das últimas conquistas da CLT, da Era Vargas (férias)…

Maria Lúcia irá tocar o barco…e eu vou aparecer de vez em quando de algum lugar…

Vamos nos vendo, intermitentemente…

J R Braña B.

(editado e postado by Maria Lúcia)

