Futebol hoje no Brasil é o futebol da melhor idade (v)

Vídeo do Caf, de PHA, mostra os motivos dos melhores jogadores de futebol não jogarem mais no Brasil…aqui ficaram só os atletas da melhor idade.

Se o Pelé e Garrincha jogassem hoje em dia não jogariam no Brasil…E não jogariam porque globo e CBF quebraram o futebol do país e acabaram a alegria do povo.

‘Por que o Felipe Coutinho não está aqui jogando no….’?

Assista no Caf:

(postado e editado by Maria Lúcia)

—

Antes publicamos…: