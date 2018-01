Quando o Acre vai criar os comitês em defesa da democracia e de Lula?

Nas capitais e cidades do interior do Brasil comitês em defesa do Estado de Direito, da Democracia e de Lula estão sendo formados.

Dia 24 de janeiro vão enforcar o Lula em Porto Alegre (o processo dele passou à frente de sete outros pendentes…justisssa rápida, né?)

E aqui no Acre quando serão formados os comitês?

Hora de menos discurso e mais ação!

Hora de esclarecer a população, os trabalhadores…na rua…com megafone, na garganta…como der!

Direito para Todos e Para Lula!

(Postado by Maria Lúcia)

Mais Brasil…:

Ceará cria 100 comitês e formula agenda de lutas a favor de Lula https://t.co/jundSCMDzv — Mandato Guimarães (@Dep_Guimaraes) 8 de janeiro de 2018

Entenda como vai funcionar o julgamento de Lula no TRF4https://t.co/8BpTWwf10K pic.twitter.com/EKQrVIVCzH — Luis Nassif (@luisnassif) 9 de janeiro de 2018

O TRF-4, o tribunal que saltou outros processos olimpicamente no afã de condenar Lula, é presidido por Carlos Thompson Flores. Neto de ex-ministro do STF de mesmo nome, noves fora Neto. Em 68 o avô foi nomeado para o Supremo, por decreto, pelo ditador Costa e Silva. Ponto final. — Bob Fernandes (@Bob_Fernandes) 8 de janeiro de 2018