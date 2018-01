Rio Branco: janeiro de cuidado dobrado…!

Da prefeitura da capital:

Com o Rio Acre em Rio Branco alcançando 12.17 metros, na medição das 6 horas da manhã, o prefeito Marcus Alexandre deu iniciou nesta quinta-feira, a execução do Plano de Contingência do Município, com a ordem de limpeza do Parque de Exposições Wildy Viana e de construção dos cem primeiros boxes para o caso de necessidade de acolher famílias desabrigadas pelo cheia do manancial.

