Auxílio Moradia de Bolsonaro: ‘usava para comer gente’ (Viva!)

Inacreditável, mas há pessoas (claro, com poucos neurônios) que levam um sujeito desses a sério…

Porém, não se deixe enganar…o PiG tá batendo no Bolsa…para ajudar o candidato Alckmin…se não emplacar o PiG vai de Bolsa contra Lula. Isso é certo.

– J R Braña B.

No 247

O presidenciável e deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) perdeu a cabeça ao falar sobre o uso indevido de auxílio-moradia ao ser questionado pelo tema por uma repórter do jornal Folha de S. Paulo; “Como eu estava solteiro naquela época, esse dinheiro de auxílio moradia eu usava pra comer gente, tá satisfeita agora ou não? Você tá satisfeita agora?”, disse Bolsonaro.

(…)

Mais BraZil…:

Não há nenhuma prova no processo contra Lula que justifique sua condenação. O objetivo da banda de Moro no judiciário foi somente político. Lula será nosso candidato à Presidência com qualquer resultado, mas o TRF4 tem a oportunidade de fazer cumprir a lei. pic.twitter.com/1SJjJ7zl2W

— Maria do Rosario (@mariadorosario) 12 de janeiro de 2018