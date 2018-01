Chile neoliberal: 80% de falência das famílias (40% nas empresas)

O Chile – a escola falida da América do Sul do neoliberalismo – acaba de saber por meio do seu Banco Central – que as famílias vivem uma situação dramática.

La Tercera

Recientemente, el Banco Central informó que la deuda de los hogares chilenos alcanzó un nuevo récord histórico, prácticamente llegando al 70% de su ingreso disponible, situación que no es indiferente al ciclo de la economía.

Média do envidamento: R$ 140 mil (ou 32 milhões de pesos chilenos)

Empresas insolventes (40% maior em comparação a 2016)

No solo las personas naturales vieron un incremento relevante de las quiebras y renegociaciones en 2017, ya que las empresas del país anotaron un récord el año pasado al llegar a 1.009 procedimientos de insolvencia. Esto, tras aumentar las quiebras en 40,3% frente a 2016, mientras que los procesos de reorganización empresariales llegaron a 38.

(…)

E o BraZil dos golpistas caminha para a mesma situação.

(editado by Maria Lúcia)

PS: Por isso é importante ouvir o senador Requião: