Sena: Futebol: final terá prêmio de R$ 10 mil

Fico sabendo pela intermitente Maria Lúcia (que tá cuidando do blog este mês) que o Comercial, em Sena, vai disputar, neste sábado, o terceiro lugar no campeonato de futebol do município.

Como isso?

Cadê o pessoal do Comercial, que não organizou esse time direito?

Bem..o importante é que o futebol está de volta ao principado…e a final não terá o Grêmio, também…

O prêmio para o campeão será de R$ 6 mil e o vice receberá R$ 4 mil.

10 mil!

Ou seja, 2,5 mil Euros!

Muito bom!

Elogios ao poder público municipal!

Mas vamos melhorar né, Comercial!

J R Braña B. (de algum lugar de Vera Cruz)

(editado e publicado by Maria Lúcia)

—

BraZil dos golpistas…: