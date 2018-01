Depois de décadas futebol pelo rádio em Sena

A final do campeonato de futebol em Sena Madureira teve um atrativo a mais

Mais uma vez o esporte provou que atrai muita gente e envolve a todos. Duas emissoras de rádio instalaram base nas arquibancadas do estádio municipal José Marreiro Filho e transmitiram ao vivo a grande final para várias cidades, incluindo a capital acreana, sendo as rádios Ecoacre FM e Dimensão FM. Além de emissoras de TV que também cobriram o evento.

No caso da rádio Dimensão FM, pela primeira vez a emissora senamadureirense fez a transmissão de um jogo direto do estádio Marreirão.

Nascida após o fechamento do estádio há 22 anos, somente agora a emissora pôde estrear nesse tipo de cobertura ao vivo.

A audiência foi comprovada no estádio e nas ruas. Era possível observar os moradores com o rádio ligado ouvindo a narração que ficou por conta do experiente cronista MJ, que veio de Senador Guiomard. Junto com os radialistas locais Jota Cavalcante, Edinaldo Gomes e Aldejane Pinto, estrearam com sucesso na transmissão do futebol pela 104,9.

Após o ótimo resultado da estreia, os comunicadores pretendem continuar com outras transmissões nos próximos campeonatos.

