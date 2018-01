Gov/Sedens: energia elétrica em comunidades indígenas

Da Sedens para este blog:

Matriz Energética do Acre: Auto-suficiência com Energia Solar.

Governo do Estado Investindo em Energia Elétrica em Comunidades Indígenas.

Projeto realizado na cooperativa agroextrativista pushua sahawadawa na aldeia Raimundo Vale de Porto Valter

No convênio 006/2017 SEMA

O projeto abrange 39 famílias

A capacidade instalada é de 10kwp

Com 40 módulos de 250w, 40 baterias estacionárias de 165A, 01 inversor de 20kw

Valor total de R$230.000,00

O tempo de construção foi de 15 dias.

