Redução de mortes no trânsito no Acre é fruto de política de estado…

Em 2017, foram contabilizadas 76 mortes no trânsito acreano. Em 2016 esse número foi de 103 mortes, enquanto no início da série histórica, em 2004, o número de 84. Já o maior registro foi em 2011, com 181 vítimas fatais.

Vale lembrar que em 2007, a frota do Acre era composta por 84 mil veículos. Dez anos depois, este número saltou para 262 mil.

