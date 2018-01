Vaza ligação de Alan Rick: ‘candidatura de Ulisses não está autorizada’ (ouça)

O Democratas (?) é mesmo um partido de democratas (ka ka ka)…

O presidente estadual Sebastião Bocalom anuncia o PM coronel Ulisses como candidato ao governo e o deputado federal Alan Rick diz em ligação ao Ray, o melhor repórter do ac, que o Gripado (da lista da Odebrecht) presidente nacional do DEM, Agripino Maia – teria dito que ‘nem conhece o PM.’

Claro, o DEM nacional e o próprio Alan Rick querem a vice de GladsonC (PP)…este blog do fim do mundo já havia dito isso em novembro passado (por meio do ZHO da Coreia do Norte….comprove)

Mas ouça abaixo o que diz o deputado federal Alan Rick ao celular, cuja conversa vazou e cedo chegou a este blog:

Abre aí a sexta-feira, Maria Lúcia!!!!

J R Braña B. de algum lugar de Pindorama)

(editado by Maria Lúcia)

