Humilhar Sérgio Cabral dessa forma resolve o quê mesmo?

De algum lugar de Pindorama faço minhas as palavras do Esmael, do Blog do Esmael – J R Braña B.

Cabral acorrentado é mais um símbolo do abuso de autoridade da lava jato

Chocou o Brasil “humano” mais um espetáculo da lava jato que apresentou o ex-governador do Rio Sérgio Cabral acorrentado na chegada à masmorra de Sérgio Moro, nesta sexta-feira (19), em Curitiba.

As cenas deprimentes ferem a dignidade da pessoa humana e mostram que a lava jato age fora lei. Comete abuso de autoridade, haja vista que Cabral não oferecia perigo algum quando era transportado para a capital paranaense.

(editado by Maria Lúcia)

