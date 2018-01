Totonha Lúcia: 2,5 milhões para Sena

Os municípios de Sena Madureira, Feijó, Tarauacá e Porto Acre receberão ainda este ano, recursos na ordem R$ 5 milhões de reais para investimentos em diversas áreas.

(…)

Segundo a ex-deputada federal Antônia Lúcia (aqui conhecida por Totonha depois daqueles catiripapos com a mulher do MBittar durante a campanha de 2014 com o honesto Aécio no palanque), Sena Madureira receberá R$ 2,5 milhões, Feijó contará com R$ 1 milhão, Tarauacá terá R$ 1 milhão e Porto Acre ganhará R$ 500 mil.

(…)

Maria, a Totonha é sua parente…? (ka ka ka)

PS: é acompanhar para ver ‘se ainda este ano’ sai mesmo.

(J R Braña B. de algum lugar de Pindorama)

(editado by Maria Lúcia)

—

Antes publicamos…: