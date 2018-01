Alan Rick dá uma meia-lua no Boca e no PM (ka ka ka!!!)

O áudio que este blog do fim do mundo publicou e ninguém quis publicar foi a senha para a queda do reinado de Bocalom à frente do DEM.

O deputado federal Alan Rick deu um drible (tirou-ou da direção do Democratas) desconcertante em Bocalom e Ulisses, deixou os agora adversários no chão, como Garrincha fazia, porém, sem a lealdade e transparência do maior jogador da história do Brasil.

Agora Alan Rick toma a direção do partido e o caminho está aberto para ser o vice de GladsonC, como este blog disse em novembro do ano passado.

Aberto, vírgula…

Atraiu para si toda a fúria do Boca, de Ulisses e os seus.

J R Braña B. de algum lugar de Pindorama

Do Página 20 nesta manhã:

Da redação: O deputado federal Alan Rick (DEM) já era conhecido como o político acreano com menor fidelidade partidária. Agora, com sua última ação política, também deve ser conhecido como o mais ingrato, ou, no jargão popular, o maior “traíra”. Ele acaba de dar um golpe em Tião Bocalom, o político que lhe deu guarida quando ninguém o queria. Alan Rick recorreu à direção nacional e retirou das mãos de Bocalom a direção do DEM no Acre.

(…)

(editado by Maria Lúcia)

—

Antes publicamos…: