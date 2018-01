DEM: presidente em Sena diz que fica ao lado de Bocalom

Carlos Vale, que foi candidato a prefeito no município de Sena Madureira, em contato com o blog nesta noite – disse que não vai abandonar o ainda presidente estadual do DEM, Tião Bocalom.

-Ficarei ao lado do Bocalom, que é o presidente do partido e o deputado Alan Rick chegou ontem. Sou grato ao Bocalom, que foi o único que me apoiou aqui em Sena na minha candidatura a prefeito – declarou Carlos Vale.

(Alan Rick e a meia-lua em Bocalom e Ulisses)

Carlos também fez questão de dizer que continuará apoiando a candidatura ao governo do Coronel Ulisses, que já percorre o estado em companhia de Bocalom.

-Com certeza. Meu candidato ao governo é o coronel Ulisses.

