Marina nem disfarça rancor por aquele que lhe deu visibilidade

Fernando Brito, Tijolaço:

Rancor não deixa Marina sequer ser cínica como Dória sobre Lula

Na angústia do crime em perpetração, na política brasileira só se pensa em Lula.

Até João Doria foi se juntar ao coro hipócrita – Rodrigo Maia, Henrique Meirelles, Geraldo Alckmin – dos que dizem que preferiam“enterrar Lula na urnas”. Não há uma alma no planeta que acredite que, na magrém de votos que lhes atribuem as pesquisas, algum deles não esteja esfregando as mãos para que saquem das eleições aquele que mais os tem e não cessa de engordar seus percentuais.

Bolsonaro, estúpido e sincero, assume que “é bom” para ele a cassação de Lula.

O PSB e Ciro Gomes, de maneira clara, assumiram estar solidários com o ex-presidente.

E Marina Silva…Ah, Marina Silva…

Mandou a “Rede” soltar uma nota com obviedades ditas de forma que mal se lhe esconde a baba de ódio:

“Todos são iguais perante a lei” e que ela é a“base do regime democrático em qualquer lugar do mundo”. Mas, de acordo com a direção, o partido respeitará o resultado do julgamento.

Marina, tirada do anonimato por Lula, que sempre a poupou nos embates políticos, não é sequer capaz de solidariedade pessoal, mesmo com ressalvas políticas.

Essa senhora não é só fisicamente uma figura miúda, a alma também é mínima. O recalque, o rancor, o ódio de seu próprio complexo de inferioridade a tornam assim, uma taça de veneno permanentemente cheia.

Sai de sua caverna apenas para isso, jamais para defender o povo brasileiro. Nem mesmo os que entraram em sua aventura a suportam mais e a Rede vai acabar vazia, de tanto ver sua chefe pescar em águas turvas.

