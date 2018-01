GladsonC desautoriza MBittar, que implodiu oposição

Nota do senador GladsonC enviada ao blog:

Sobre as afirmações em áudio do pré-candidato ao Senado da República pelo PMDB, Márcio Bittar, como senador e pré-candidato ao governo do Acre pelo Progressistas, esclareço que:

1 – Nosso trabalho permanece voltado para busca de recursos junto ao Governo Federal para garantir desenvolvimento econômico e social para os municípios acreanos.

2 – Atualmente trato-me de um pré-candidato ao governo devido a indicação de nosso nome por mais de 10 partidos do bloco de oposição a Frente Popular do Acre.

3 – É uma inverdade qualquer declaração acerca de supostos planos para candidaturas e eleições que não foram sequer oficializadas ou realizadas, principalmente ilações envolvendo o nome de minha família e seu envolvimento em campanhas eleitorais.

4 – Nossa linha de atuação, seja em qualquer cargo público que exercermos, será sempre pautada pela ética, o bom senso e o compromisso de trabalhar pelo progresso e bem estar das famílias do Acre, concluindo e honrando todos os mandatos outorgados pelo povo acreano.

5 – Nenhum pré-candidato a cargos eletivos está autorizado a falar pelo senador Gladson Cameli ou sua família, evitando assim distorções e equívocos que em nada contribuem para o fortalecimento e unidade dos partidos de oposição do Acre.

Gladson Cameli

Senador da República

(editado by Maria Lúcia)

