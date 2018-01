Bela homenagem ao Seu Aguinaldo em Sena

Registro, com atraso, a entrega da Farmácia Municipal Aguinaldo Chaves, construída pela prefeitura de Sena Madureira, que homenageia, com justiça – um dos personagens da cidade no Século XX, seu Aguinaldo, que foi durante muito tempo (décadas 60 e 70) o único ‘médico’ da comunidade, mesmo sendo apenas farmacêutico.

J R Braña B. de algum lugar de Pindorama

(editado by Maria Lúcia)

—

E no mundo o povo reage à injustiças de governos…