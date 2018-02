Gripado do DEM humilha Bocalom no último ato (ouça)

O DEM é tudo o que um partido político não deve ser.

O presidente do DEM nacional, José Agripino (o Gripado, da lista da Odebrecht), como se nota no áudio que meio mundo político do Acre já ouviu – não tem o menor respeito pelo dirigente Sebastião Bocalom, que carregou o partido nas costas nos últimos tempos no Acre.

Bocalom é um sujeito turrão, equivocado politicamente, mas foi, sim, um bom prefeito da sua cidade Acrelândia e não carrega nas costas mancha indelével na política.

A atitude covarde do Gripado em avisar GladsonC, que é de outro partido, o PP, das conversas que manteve com o seu correligionário Bocalom é de dar nojo em qualquer ser humano.

Não é atitude correta de um companheiro de partido.

No áudio vazado (a oposição agora tá craque em soltar os seus podres pelo whatsapp) o Gripado avisa GladsonC de reprimenda que deu em Bocalom, e que agora no começo de fevereiro deverá ratificá-la numa ‘reunião’ que contará ainda com a presença do deputado federal Alan Rick.

Bocalom, sei que não tenho direito de dizer isso a você, que é bem grandinho e deve saber o que quer da vida e da política – pero, se fosse com este blogueiro de fim do mundo jamais sentaria outra vez para conversar com Agripino Gripado Maia depois desse comportamento traiçoeiro dele.

Sim, Agripino não o respeita porque você não tem mandato…e nesse jogo quem não tem mandato não vale nada.

Mas não só isso.

Agripino Gripado Maia é o que há de pior na política do Brasil e não é exemplo a ser seguido por ninguém.

Cai fora, Bocalom!…vai para outro partido…um partido político de verdade.

Depois de ter vendido você ao GladsonC, o mais sensato a fazer, Bocalom, com o Gripado e o seu DEM – daqui para frente – é ignorá-los.

E pensar que esse partido ainda tem a desfaçatez de autoproclamar-se Democratas!

Ouça o áudio do Gripado e GladsonC…

J R Braña B.

—

