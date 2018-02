Inédito: Sena quer levar jogo da Série C do Galo para seu estádio

A novidade ficou para hoje…Campeonato Brasileiro de Futebol da Série C

O plano é ousado e a prefeitura de Sena já se movimenta para levar para o seu estádio municipal pelo menos um jogo do Atlético Acreano, que disputará a Série C.

Não será fácil cumprir as exigências: montar cabines de TV (os jogos são transmitidos pelo Esporte Interativo, Rede Brasil e Sportv, além de outras providências como, por exemplo, mudar a iluminação…

A ideia é vender a um grupo de empresários a renda do jogo que, a prefeitura acredita, seria muito maior (com mais público, inclusive) do que se a partida for realizada em Rio Branco.

Na final do campeonato local mais de 5 mil expectadores compareceram…(detalhe: a entrada foi grátis)

O blog gostou do desafio…e tudo que favorece o principado a gente torce e ajuda para dar certo.

Então mãos à obra, prefeitura!

Se der certo, será um gol de placa!

J R Braña B.

