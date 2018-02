Turbilhão!: Sugestão para o Carnaval do principado de Sena (v)

Ainda não é certo…mas este blogueiro de fim do mundo está pensando em ir passar o Carnaval no principado de Sena Madureira.

E sugiro ao pessoal da prefeitura – ao Gilberto, que será o Momo, cantor, tocador e, claro o prefeito interino – que peça ao pessoal que vai animar a festa no palco que se preparem…que melhorem o repertório…ano passado o repertório foi fraco…dá para melhorar!

Não há desculpa para não melhorar o repertório…a internet ajuda de graça…

E aí vai uma sugestão desse clássico do Carnaval, do Frevo de Olinda e Recife…de Moacyr Franco…que quando ouço me arrepio, vem lágrimas… e penso no meu filho João Lucas, que ama o Frevo…

Então cuida aí, Gilberto!!!

O principado tem que Frever!

Turbilhão…(emocionante)…quero ouvir esse frevo no Carnaval do principado!

Cuida aí, Gilberto!

J R Braña B.

