Leo também cobra Temer por apoio à segurança e nada…(v)

Só a oposição do Acre que não aceita que se cobre o governo federal para que cumpra sua função constitucional e garanta proteção nas fronteiras do Acre.

O deputado Leo cobrou também da tribuna da câmara

No plenário da câmara federal, o deputado @leodebritoac fez um discurso cobrando do governo federal investimentos para segurança pública para fortalecer as fronteiras e reduzir o estrago feito à juventude brasileira. pic.twitter.com/N6uAPkZBDF

— Mandato do Leo (@MandatoDoLeo) 8 de fevereiro de 2018