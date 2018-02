Sena: Mais um fora…

oestadoacre publicou em outubro do ano passado:

Mastroiane Furtado, ex-vereador, visitava o prefeito Marcus Alexandre e sinalizava estar na campanha do candidato ao governo da Frente Popular este ano.

Não sinaliza mais.

Nos próximas horas Mastró deve assumir a secretaria municipal de Serviços Urbanos de Sena, a SEMSUR, na prefeitura peemedebista.

Mazinho convidou e ele aceitou.

(Na verdade, Mastró não estava dentro da FP…sinalizava entrar…)

Mas não só isso…:

Os Vieiras e até o vereador tucano, que tiveram conversas com a Frente Popular, devem tomar outro rumo nos próximos dias…reclamam a torto e à direita pelas esquinas da cidade.

Nada que uma conversa ainda não resolva…Porém…

Lembram do pastor Celso…e a notícia aqui do ZHO e o pulo do gato? Ninguém desmentiu…

Reação do pastor quando ligaram para ele 30 segundos depois da divulgação aqui no oestadoacre: ‘é isso mesmo…estou fechado com Mazinho.’

Ah…não foi o Flabiano Melo que foi incluído no pacote de apoio do pastor e suas igrejas…foi a Totonha Lúcia.

Faz sentido, claro.

J R Braña B.

