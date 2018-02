É muita justissa…

Isso mesmo! Uma mãe com um bebê de dois dias continua numa cela em São Paulo por ser pega com 90 gramas de maconha…acredite!

Somos um país medieval!

Aí você olha para os donos do poder…que tiveram há dias seus processos por corrupção prescritos (Serra, Jucá)…

Você lembra do Aécio, que segue livre…

Você lembra do Temer…que está, pasme, no comando do país vendendo nossas riquezas para empresas estrangeiras…entre outras coisas.

Você lembra do Cunha que, de dentro da prisão, indica ministro e daqui uns dias poderá estar solto…provavelmente.

E a justissa (não troque por cedilha, revisor!), um juiz, acha correto manter uma mãe com um bebê de dois dias numa cela…por quê não prisão domiciliar? Se é que isso deva ser motivo de prisão…

Galeano define melhor que eu:

E na Alemanha, a Federação da Polícia – pede que a maconha seja descriminalizada…A polícia está pedindo…diz que não adianta ficar prendendo usuários de maconha e é arbitrária!…é enxugar gelo!

Federação da Polícia Alemã (BDK) pede o fim da criminalização do usuário de maconha: “A proibição do uso de maconha é arbitrária e não atinge seus objetivos. Atualmente a Justiça estigmatiza o usuário e incentiva o crime. Repressão não é a melhor opção” https://t.co/E43R0Bm3Tj pic.twitter.com/hEa2fXLdCs — Gerd Wenzel (@gerdwenzel) 5 de fevereiro de 2018

E nos EUA (Holanda, Uruguai…)