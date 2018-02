Dirigente do PT e o recorde de chuva: ‘onde está GladsonC?’

Cesário Braga, dirigente do PT do Acre, questiona nas redes sociais o senador e candidato ao governo pela oposição, que não deu as caras até o momento em Rio Branco mesmo com toda chuva que inunda a capital nos últimos dias.

Post de Cesário:

Em quanto uns trabalham outros descasam

Talvez depois de tanta pressão do povo questionando onde está o senador que sonha em ser governador ele apareça pra fazer alguma coisa!

Por enquanto ele continua em seu ap, esperando a chuva passar!

Cesário divulga ainda esta foto comparando GladsonC com Marcus Alexandre, que será o candidato do oficialismo ao governo:

