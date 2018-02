Nas redes sociais do Acre os patos dominam

Não é à toa que o Cesário do PT posta uma crítica contra GladsonC, da oposição, e o número de acessos é…digamos, menos do que se espera…Em compensação o que ele apanha nos grupos de celulares é uma coisa horrorosa.

Aí vem o GladsonC, com sua sapiência de um estrategista chinês dos anos 400 a 500 e posta um vídeo com uma resposta chué a Cesário e o que acontece? Bomba na internet e nos grupos de celulares…

Fato: os golpistas locais (aqueles que não entenderam até agora o desfile da Paraíso da Tuiuti e acham que ela ‘perdeu’ por um décimo porque errou o tempo do samba) dominam os grupos de celulares e as redes sociais no Acre…

…O massacre em cima do PT e da Frente Popular é demolidor…

Mas é assim mesmo: a luta política não é fácil…não se resolve na internet, em grupos sociais e com posteres nas diversas plataformas..

É preciso mais que isso…é preciso compreender e agir na vida diária..

Os coxas não gostam deste blog aqui…mas hoje eles vieram com força assistir o vídeo do seu ídolo GladsonC…mas não acostumem muito…aqui GladsonC não tem tratamento ViP…nada pessoal com a pessoa do senador…aqui o tratamento é civilizado, porém político.

J R Braña B.

