Quem leva a sério a revista Quanto É?

A revista, do grupo B do PiG, conhecida como Quanto É – vem com a lorota de que o senador JV teria sugerido a Lula que deixasse o Brasil caso seja preso…

Nem se quisesse Lula poderia sair do Brasil…ele se prepara para ser o presidente eleito novamente pela maioria expressiva do povo brasileiro.

Nota do gabinete do senador JV:

1. São mentirosas e levianas as informações publicadas pela revista IstoÉ de que o senador teria defendido a solução de asilo e fuga ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar uma eventual prisão.

2. O senador não deu tais declarações e jamais foi ouvido pela revista IstoÉ.

3. A revista mente e incorre na calúnia e difamação.

4. O senador vai recorrer à Justiça para reparação de danos à sua honra e imagem.

5. O povo do Acre conhece o senador Jorge Viana e sabe de sua seriedade e da sua responsabilidade diante da crise institucional que o país atravessa.

6. Em momentos como este, é duro sofrer uma injustiça, mas a verdade será reposta nos tribunais.

7. Até adversários reconhecem que o presidente Lula está sendo vítima de uma campanha acusatória sem precedentes na história recente do país, em decorrência de uma ação partidarizada de alguns que deveriam ter a obrigação de cumprir as leis e a Constituição.

8. O senador Jorge Viana acredita no Judiciário brasileiro e que a inocência de Lula será reconhecida e declarada pelo Supremo Tribunal Federal.



