GladsonC: um vice, por favor (Sena entra no páreo?)

O PMDB estaria batendo o pé contra a indicação de Mara Rocha para a vice de GladsonC, que concorrerá ao governo numa aliança até agora confusa da oposição.

Compreensivo.

Diante do impasse entraria em cena o nome da ex-prefeita de Sena, Toinha Vieira, para compor a chapa com GladsonC.

Os vieiras, que há algum tempo namoram o oficialismo estadual já teriam dado sinais de que o retorno à oposição não é nenhum bicho de sete cabeças….Se é que saíram algum dia!

Como o prefeito de Sena não se oporia (vai priorizar a eleição da mulher à Aleac) Toinha é o nome desta manhã que corre nos bastidores da oposição para compor a chapa de governo.

Fato: Sena Madureira, pela lado da oposição, não sabe ou não soube até aqui, priorizar o município no sentido de valorizar sua participação nas eleições majoritárias.

Do lado da Frente Popular, Sena não influi absolutamente nada….é um zero à esquerda!

Em relação à oposição faltam as lideranças da cidade enxergarem um pouco adiante do nariz e não pensarem somente no próprio umbigo.

Mazinho tem possibilidade, se quisesse e assim compreendesse, recolocar Sena na cena política estadual.

Pessoalmente não acredito…

Pero…

J R Braña B.

Mais Sena….: