Mazinho JK: ‘Não aceito os Vieira de volta à oposição’

Tudo aquilo que escrevi mais cedo, esquece…Sena Madureira ficará mais uma vez fora da foto da chapa majoritária da Oposição…já havia ficado na chapa da Frente Popular.

Uma pena… a cidade fica sempre em último lugar…

As pessoas não entendem por que insisto muito em pô-la no centro das coisas…da situação e da oposição.

Fazer o quê, né?

Mas vamos ao prefeito Mazinho…:

Vou dividir em dois blocos…o primeiro político…e o de amanhã é referente à cidade e o sonho do prefeito.

O celular toca e é o prefeito Mazinho…

Eu não tenho o número do prefeito na minha agenda.

Durante as eleições nos confrontamos até na justiça…venceu oestadoacre!

Eu votei nulo para prefeito de Sena.

Avisei pelo blog faltando um dia para as eleições para não dizerem que eu estava influenciando alguém a me seguir.

O prefeito Mazinho…:

-Não tem cabimento esse negócio dos Vieira voltarem para a oposição…eu não aceito.

O senhor não aceita a Toinha e o Zé voltarem para a oposição?

-Não…pode escrever aí…ontem eles estavam na oposição e hoje querem voltar…eles não têm rumo…tem que ter rumo…eu tô anos e anos apanhando…eles que fiquem com o PT…eles são do PT.

(ka ka ka…Os Vieiras são do PT…ka ka ka)…só rindo…

Prefeito, que tal Sena entrar na agenda política participando da chapa majoritária da oposição? Na situação já ficou fora…o senhor teria condições de propor isso…

-Eu não vou me meter nisso…você poderia ser o vice do GladsonC…

Eu? Eu só tenho o meu voto e faço oposição ao GladsonC e à oposição…Quem será o vice do GladsonC?

-Estamos conversando….

A Mara, o seu partido não quer…

-Estamos conversando…A Mara é bom nome e o Alan Rick é bom nome.

Quem tem mais votos: A Mara ou o Alan? Ou não precisa…quem tem votos é o GladsonC…

-Isso. Quem tem voto é o GladsonC…E em Sena ele vai pôr 70% na cabeça do governo.

Do jeito que as coisas vão em Sena não duvido…

-Pode pôr aí: não aceito os Vieiras…eles que fiquem com o pessoal deles, que é o PT.

(oestadoacre já está nos favoritos da oposição…também…viram? )

A conversa entrou para lado administrativo e contarei amanhã as informações do prefeito, que está em Brasília atrás de recursos, porque, segundo ele, tem que correr atrás até abril…depois já era…calendário eleitoral!

Duas novidades para amanhã…Mazinho sonha com 30 milhões, Saneamento e com o Estádio de Sena abrigando um jogo da Série C do Atlético Acreano.

Tá bom de confusão por hoje…

Vou descansar…não antes sem ligar no automático da rádio oestadoacre, que está em teste…liga você também…!

Boa noite, por enquanto…

PS: hoje o casal Vieira conversou com integrantes do governo…E fica onde está.



J R Braña B.

