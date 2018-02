Intervenção no Acre: Rocha quer imitar Temer e usar Exército de cabo eleitoral

O deputado federal Major Rocha informa em release (que pede para segurar e não divulgar ainda…estaria ajustando) que irá pedir intervenção militar na segurança pública do Acre…que não está entre os estados mais violentos do Brasil, mesmo estando localizado numa fronteira totalmente aberta por conta da irresponsabilidade do governo federal ilegítimo.

A intervenção nas favelas do Rio – somente na favela da Maré – consumiu mais de R$ 600 milhões e o resultado foi….: nada!

Poderiam ter usado os recursos para construir escolas, hospitais, centros culturais, obras de saneamento e investimentos na juventude etc…que o resultado teria sido diferente.

Uma intervenção militar no Acre não tem sentido e não há respaldo na Constituição…a segurança no Acre está, sim, dentro das condições – sob controle… o que precisa é o deputado tucano Rocha pedir uma Intervenção Social ao seu governo golpista para ajudar o Acre (e liberar os 70 milhões para a segurança).

O Exército Brasileiro não pode virar cabo eleitoral de políticos….não irá!

Mas vamos aguardar o release ajustado do major…que acha que a violência no Acre e no Brasil se resolverá com tropa, tanque, armas e mais violência…a direita só pensa em violência…

É do DNA.

J R Braña B.

