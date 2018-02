Sonho do prefeito de Sena: 30 milhões com usinagem de asfalto para empresas

Seguindo a conversa com o prefeito Mazinho, que foi interrompida depois que ele puxou o cartão vermelho para os seus amigos Toinha e Zé Vieira…o bicho pegou na noite de ontem e durante o dia de hoje

Diz o prefeito:

-Vai haver uma mega licitação do DNiT para recuperar a 364 (a BR do Fim do Mundo) e estamos criando uma autarquia no município para assumir o controle da Usina de Asfalto da prefeitura.

-Fizemos um trabalho e chegamos a um resultado: por baixo poderemos vender 30 milhões em serviços de usinagem de asfalto para as empresas que vão trabalhar nas obras da rodovia.

-Isso será a salvação de Sena Madureira (são dois anos de emendas que geralmente se destinam para o município).

-Estamos aqui em Brasília e conseguimos 1 milhão para obras de saneamento/drenagem nas vias de Sena e vamos revitalizar a Avelino Chaves, em três etapas….a avenida será dividida em três trechos…vamos tirar o canteiro do meio e reposicionar os postes de iluminação, que vão ficar nas laterais.

(Deveria voltar a largura da avenida…que foi subtraída sem nenhuma justificativa plausível lá atrás…na administração ainda dos amigos do Mazinho, os Vieira)

Estádio e jogo da Série C:

-Retorno para Sena na quinta-feira…e o mais breve possível vou falar com Toniquinho (presidente da Federação de Futebol) para resolver isso…vamos fazer o que for preciso no estádio e inclusive já vamos melhorar a iluminação.

Em tempo: nos grupos de celulares da oposição os Vieira apanharam feio nas últimas 24 horas…

Em tempo 2: a prefeitura de Sena precisa cuidar do Aterro Sanitário do município, que saiu de pauta e não voltou mais.

