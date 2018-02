Perdeu a serventia para o PiG

Quando foi para ferrar o Dirceu e o PT era endeusado pelo PiG…agora perde até ação para um repórter do estadão e não tem mais vez nas capas da velha mídia, a imprensa dos patrões que ajudou reduzir garantias da CLT e quer acabar com a aposentadoria dos trabalhadores.

No futuro será outro juiz que vai perder a serventia para a Casa Grande e Branca…mas primeiro terá que cumprir todas as etapas de interesse de classe…da classe de cima.

J R Braña B.

No globo:

Justiça nega recurso, e Joaquim Barbosa terá que indenizar repórter que mandou ‘chafurdar no lixo’

BRASÍLIA – A Justiça do Distrito Federal negou recurso ao ex-ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal (STF), e manteve indenização de R$ 20 mil ao jornalista Felipe Recondo, por danos morais. O ex-ministro foi processado pelo repórter, em 2013, ao mandá-lo “chafurdar no lixo”. Joaquim Barbosa ainda pode recorrer aos tribunais superiores.

(…)