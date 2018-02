Sindicato da Saúde vai ao TST para receber Plano Bresser

Do Sintesac para oestadoacre

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre (Sintesac), Adailton Cruz, juntamente com o assessor jurídico da instituição, Marcelo Neri, estiveram reunidos com o Ministro Caputo Bastos, responsável pelo julgamento do processo do “Plano Bresser” dos servidores da saúde estadual. A reunião ocorreu na quarta-feira (21) no gabinete do ministro no Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília/DF.

Ministro garante prioridade

O ministro Caputo Bastos garantiu aos representantes do Sintesac que a partir de agora o processo terá prioridade para ser concluído, pedindo à assessoria dele, ministro, para tomarem as providencias necessárias para o julgamento.

“Fomos muito bem recebidos pelo ministro, que nos ouviu atentamente. Colocamos pra ele toda expectativa e ansiedade vivida pelos nossos trabalhadores ao longo desses 27 anos de luta para receberem o que têm direito, inclusive o fato de muitos terem morrido nessa angústia”.

Em tempo: Era, para variar, o PMDB que estava no governo central (Sarney) na época do Plano Bresser..talvez a diretoria atual do Sintesac nem saiba.