Marina..nem chegou a campanha e já começa mudar de opinião

A blablarina, como chama o PHA, do Caf, que acrescenta que Marina Silva tem uma imensa capacidade de não dizer nada. Por exemplo: “a sustentabilidade se sustenta no sustentável”

Agora veja a última dela:

No DCM…:

No último dia 17, Marina Silva divulgou uma nota apoiando a intervenção. Foi vapt vupt.

Em seu blablablá, Marina apontou que o decreto de Michel Temer “é uma medida extrema para lidar com a situação grave de segurança pública no estado do Rio de Janeiro.”

“A incapacidade do governo estadual do Rio de enfrentar as milícias, o crime organizado e a escalada da violência, que tem ceifado e ameaçado a vida da população, é uma realidade que também aflige outras regiões do país”. Etc.

