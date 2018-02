Pesquisa Iaco/Purus: oestadoacre tem 36% de audiência (só perde para o youtube)

Uma pesquisa interna de mercado na região do Iaco/Purus de uma rede de lojas importante do Acre (que atua nos principais municípios do estado) mostra que este blog só fica atrás em acesso para o youtube.

oestadoacre vence em acesso google, o g1-acre e todos os concorrentes direto.

A pergunta da pesquisa da rede de lojas: qual o site que você mais acessa?

youtube: 42%

oestadoacre: 36% (o mais acessado no Iaco/Purus)…na capital estamos entre os três (e somos segmentado só com pauta política)

google: 6%

Entre as rádios de Sena a surpresa é o crescimento de FM Aldeia, que cresceu 10% nos últimos meses…(coincidência: faz alguns meses que comunicador Sorriso Show começou a comandar um programa na emissora)

Rádio oestadoacre

A notícia da pesquisa envaidece oestadoacre.com, porém aumenta a responsabilidade…somos um veículo que não participa da verba publicitária institucional (executivo, legislativo, judiciário)…conta, sim, com a colaboração de antigos e fiéis amigos (contados nos dedos de uma mão) que ajudam a manter o blog.

E o desafio deste ano: melhorar oestadoacre, seu layout agora em março, e consolidar a rádioweb oestadoacre, que já está no ar em teste…e o acesso tem sido surpreendente.

Nossa ideia é uma rádio dinâmica com música, notícias, conversa, programetes…diferente de tudo que já foi feito por aqui. E o melhor: com a participação da sociedade…a sociedade irá fazer e participar da programação com os seus programas…o desafio é grande…oestadoacre vai encarar.

Obrigado ao meu amado principado pela liderança da audiência.

Vocês sabem que, por Sena Madureira, eu tento fazer o possível e até o impossível.

oestadoacre: 36% de audiência…o mais visto diariamente no Iaco/Purus.

Vamos em frente!

J R Braña B.

PS: a outra notícia boa da sexta….um dos meus filhos ter sido aprovado no ENEM e ser chamado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)…daqui a pouco vou tomar uma cerveja sem milho conservado e comemorar…