Paradoxo e Coerência: Acre é uma ilha para a ‘redação’ do ac

Bom dia…domingo!

Vi ainda de madrugada um conjunto de dados apanhados pela ‘redação do ac’ para dizer que os governos da Frente Popular são os responsáveis únicos e pétreos pela violência no Acre.

Logo no início, a ‘redação’ se espanta porque ‘o padeiro e a dona de casa’ estão debatendo a violência…para a ‘redação’, só quem pode discutir esses assuntos é juiz, especialistas, militares, doctores (lembro do Friagem) advogados etc…Dá licença…: a violência não será resolvida por especialistas do tipo citado pela ‘redação’.

Diz também a ‘redação’: ‘assistimos a liberdade de expressão envolvendo a sociedade…‘…é a primeira vez na vida que vejo uma ‘redação’ espantada com a liberdade de expressão (que, no BraZil, anda à meia-boca)….fosse a censura (que não anda longe, a permanecer essa banda no poder central), haveria espanto da ‘redação’?

A ‘redação’ se esforça numa parlenga tola (individualizando e fulanizando sucessos e fracassos) sobre os governos JV, Binho e Tião Viana.

A ‘redação’ manera com JV, um pouco com Binho e pede cadeira elétrica para a gestão atual em relação à segurança.

Pasme: em momento algum a ‘redação’ cita a crise econômica, os milhões de desempregados, o caos institucional que viveu e vive o país, o Golpe de Estado contra a democracia e o descaso do governo Temer com as fronteiras…isso sem contar a escassez de recursos para o setor…

Também em momento algum a ‘redação’ lembra a aprovação pelo congresso indecente o chamado teto de gasto, que congelou investimentos por duas décadas, 20 anos, em segurança, saúde, educação e infraestrutura no estado brasileiro.

Não..! o Acre é uma ilha…não depende disso..

Ah…a violência, segundo a ‘redação’, aumentou porque não há mais o programa ‘Polícia da Família’…(que inocência, ‘redação’… ‘Polícia da Família’ é uma iniciativa importante, porém não passa de acessório de uma política de segurança mais ampla).

Voltando ao JV: a ‘redação’ reclamou que o senador votou contra a Intervenção no Rio…puxa, essa é a décima vez que há intervenção militar nas favelas do Rio e não resolveu nada na cidade maravilhosa.

Somente na favela da Maré foram enterrados R$ 600 milhões….para nada!

Há 24 horas o jornal mais importante dos EUA, o NYT, escreveu que o Brasil, sob o domínio do PSDB e Temer, já está se transformando rapidamente numa nação de pobres e miseráveis.

A ‘redação’ não entende que o Rio, não somente o Rio de Janeiro…o Brasil todo precisa de uma Intervenção….Social! …completamente diferente da sugestão/pedido do deputado tucano Rocha.

Ah…e mais: as fronteiras do Acre não contam para a ‘redação’…Elas são uma invenção do PT…

O crime organizado, na última década, ficou estático para a ‘redação’…inerte…parado no mesmo local…

E a ‘redação’ põe a culpa no Emylson Farias…viu, Emylson?!

Quem mandou você ter sido indicado para ser o vice de Marcus Alexandre na disputa para o governo??.

A ‘redação’ quer que você carregue essa cruz até a outra encarnação…

Ilha, o Acre é uma ilha mesmo para a ‘redação’…o crime organizado da droga, como uma corporação capitalista – muda de tática conforme o cenário de dificuldades nos grandes centros e se estabelece nas fronteiras e a ‘redação’ sequer reconhece que existem fronteiras no Acre…

A ‘redação’ entrou no ar no começo da madrugada deste domingo com as caras de JV, Binho e o governador…para assustar os visitantes da baixaria da Toinha, do mercado do Bosque…só pode!

É bem possível que o Bob Vaz estivesse dormindo a essa hora e não tenha visto a ‘redação’ produzindo, andando e falando pela sala feito um noctâmbulo.

-Bom dia…Por favor, solo un huevo e cheiro verde na baixaria…

-Bom dia! Na hora, meu amigo..!

J R Braña B.

Acesse a rádio oestadoacre (por enquanto só música boa)